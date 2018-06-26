Симферополь, 26 июня, 2018, 13:29 — ИА Регнум. Сотрудникам Главного управления МЧС России по Крыму 26 июня представили нового начальника — генерал-майора внутренней службы Александра Еремеева. Пока в качестве временно исполняющего обязанности. Об этом сообщают в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

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По словам первого замминистра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александра Чуприяна, новый руководитель является опытным профессионалом, который пользуется заслуженным уважением и авторитетом у коллег.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня президент России отправил в отставку министра внутренних дел по Республике Крым Сергея Абисова и руководителя главного управления МЧС по Республике Крым Сергея Шахова.

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