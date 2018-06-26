Красноярск, 26 июня, 2018, 13:27 — ИА Регнум. Бывший защитник пермского «Амкара» Петар Занев перешёл в красноярский «Енисей». Об этом сообщается 26 июня на странице клуба в Twitter.

Светлана Бекетова Петр Занев

В составе «Амкара» болгарский защитник играл с 2013 по 2018 год и был капитаном команды. В сезоне 2017/18 он провёл 26 матчей, в которых забил один гол и отдал один голевой пас.

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Как сообщало ИА REGNUM, «Амкар» прекратил своё существование из-за проблем с финансированием. Российский футбольный союз (РФС) отозвал лицензию у клуба. Вместо «Амкара» в премьер-лиге будет играть махачкалинский «Анжи».

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