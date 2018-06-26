Самара, 26 июня, 2018, 13:24 — ИА Регнум. Совместное предприятие «GM-АвтоВАЗ» c 1 июля 2018 года повысит рекомендованные розничные цены (РРЦ) на кроссоверы Chevrolet Niva, стоимость автомобилей изменится в зависимости от комплектации на 15−17 тысяч рублей, об этом 26 июня сообщила пресс-служба компании.

Chevrolet Niva

Таким образом, базовый вариант автомобиля (L) с 1 июля 2018 года обойдётся покупателям в 623 тыс. рублей. Топовую версия LE+ Камуфляж можно будет приобрести за 780 тыс. 500 рублей. Пресс-служба «GM-АвтоВАЗ» отмечает, что компания вынуждена была повысить РРЦ из-за удорожания деталей.

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Напомним, 5 июня 2018 года состоялось годовое общее собрание акционеров ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ». На нём был утверждён новый состав совета директоров. В него вошли Алексей Бобров и Кнуд Филипп.