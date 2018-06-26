Киев, 26 июня, 2018, 13:17 — ИА Регнум. В случае проведения референдума о вступлении Украины в НАТО в ближайшее время 41% украинцев проголосовал бы «за». Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), которые были обнародованы 25 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Раскол

Согласно данным социологов, против вступления в НАТО проголосовали бы 30,7%, не принимали бы участия в голосовании 12,2%.

Кроме того, еще 15,7% респондентов не определились со своим мнением, а 0,3% отказались ответить на вопрос.

Опрос проведен с 7 по 21 июня 2018 года. Методом личного интервью опрошено 2005 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины, по 4-ступенчатой стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет.

Политолог Алексей Копытько в своем комментарии обращает внимание, СМИ Украины четко разделились по идеологическим предпочтениям относительно данного опроса.

«Одни СМИ рассказывают, что большинство украинцев хотят в НАТО. Это почти правда. Таки большинство, но относительное. Другие СМИ говорят прямо противоположное. И это тоже почти правда. Если сегодня провести референдум, то технически возможно получить большинство ответов за НАТО», — констатирует эксперт.

Вместе с тем Копытько отмечает, что проблема в том, что региональный разрез показывает четкое деление: в двух макрорегионах абсолютное и относительное большинство за НАТО, а ещё в двух плюс Донбасс — такое же абсолютно-относительное большинство против Альянса.

«Ситуация меняется, но медленно. Открыто о сближении с НАТО говорят те политики, которые, к сожалению, в целевых регионах восторга не вызывают. А те «патриоты» и латентные поборники евроатлантической интеграции, которые хотят понравиться электорату, отмалчиваются либо юлят», — подчеркивает политолог.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в июне президент Украины Петр Порошенко заявил, что мечтает о вступлении страны в Европейский союз и НАТО до 2030 года.

«Ключевое, о чем я мечтаю, — две вещи. Я хочу, чтобы до 2030 года Украина была членом Европейского союза. И я хочу, чтобы Украина до 2030 года была членом Североатлантического альянса… остался единственный эффективный механизм (защиты Украины) — НАТО», — пояснил он.

28 мая Парламентская ассамблея НАТО закрепила в итоговой декларации поддержку действиям Украины и Грузии по дальнейшей интеграции в альянс.