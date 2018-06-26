Москва, 26 июня, 2018, 13:14 — ИА Регнум. Законопроект, ужесточающий наказание за ложный вызов экстренных служб, внесла в Госдуму Мособлдума, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июня.

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Так, согласно поправкам, меняется максимальное наказание за заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи или иных специализированных служб — кроме штрафа в размере от 4 тыс. до 5 тыс. рублей санкции предполагают также обязательные работы до двухсот часов.

Ежедневно операторы системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Московской области принимают свыше 22 тыс. звонков, около 4% из которых — ложные, приводят данные авторы инициативы.