Барнаул, 26 июня, 2018, 13:17 — ИА Регнум. Сибирская генерирующая компания (СГК) значительно нарастила мощности по производству электроэнергии в Алтайском крае и Республике Алтай. По итогам мая 2018 года в масштабе двух регионов три электростанции СГК (Барнаульские ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, а также Бийская ТЭЦ) произвели в двух Алтаях более 80% электроэнергии, выдав в сеть 425 млн кВт-ч ресурса. Такой вывод можно сделать из официального сообщения компании, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Sibgenco.ru Барнаульская ТЭЦ-2

«Всего по итогам мая, по данным филиала «СО ЕЭС», выработка электроэнергии станциями Алтайского края и Республики Алтай составила 517,6 млн кВт-ч, потребили жители и предприятия двух регионов за месяц 856,8 кВт-ч ресурса. Таким образом, доля электроэнергии, произведенной алтайскими предприятиями СГК, в общей доле потребления двух Алтаев, составила 50%», — пояснили энергетики.

С начала 2018 года (январь-май) три ТЭЦ СГК произвели 2195,5 млн кВт-ч электроэнергии, что соответствует 66% от суммарной выработки всех объектов генерации Алтайского края и Республики Алтай.

«Этого количества ресурса было достаточно, чтобы покрыть 45,8% потребности регионов в ресурсе», — подчёркивают в СГК.

В целом данные регионального диспетчерского управления свидетельствуют о росте потребления электроэнергии. С начала 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого, рост составил 1,9%

«По итогам января-мая наши станции суммарно произвели на 3,4% электроэнергии больше, чем в прошлом году. Особенно сильно объемы производства выросли в мае — почти на 30%», — отметил директор Алтайского филиала СГК Игорь Лузанов.

По его оценке, такая динамика объясняется погодными условиями. Май в Сибири выдался холодным, среднемесячная температура была ниже, чем в 2017 году, на 4,4 градуса.

Это и повлекло высокий спрос на электроэнергию у потребителей, тем более, что администрации некоторых городов и поселений приняли решении завершить отопительный сезон еще в конце апреля, отметили в СГК.