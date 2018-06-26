Пенза, 26 июня, 2018, 13:16 — ИА Регнум. В массовом дорожно-транспортном происшествии в Мокшанском районе Пензенской области погибли три сотрудника районной администрации и главный библиотекарь Заметчинского района. Об этом 26 июня сообщил губернатор региона Иван Белозерцев на своей странице в Twitter.

Цитата из х/ф «Автокатастрофа». Реж. Дэвид Кроненберг. 1996. Канада, Великобритания После катастрофы

«Это страшная беда, огромная потеря. Мои глубочайшие соболезнования родным и близким», — написал губернатор.

Напомним, ДТП произошло утром 26 июня на 565 км автодороги М-5 «Урал» в районе села Подгорное. Сообщалось, что столкнулись семь машин, в результате четыре человека погибли, еще пятеро были госпитализированы в больницу.