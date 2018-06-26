Лондон, 26 июня, 2018, 13:12 — ИА Регнум. Машинисты ряда веток лондонского метрополитена выйдут на забастовку в день визита президента США Дональда Трампа в Великобританию, заявили 26 июня представители профсоюза железнодорожников, моряков и работников транспорта (RMT), сообщает британское агентство Press Association.

Лондонское метро

В профсоюзе обвинили власти британской столицы в том, что они не могут нанять достаточное число машинистов, а также решить проблему устаревания подвижного состава линии Piccadilly, соединяющей центр города с аэропортом «Хитроу».

"На протяжении нескольких лет были постоянные проблемы с линии Piccadilly, которые раз за разом приводили к разногласиям», — отметил генеральный секретарь профсоюза Мик Кэш.

«Поэтому у нас нет иного выбора, кроме как идти на забастовку в эти дни», — добавил он.

По планам профсоюза, забастовку начнется с 21:00 11 июля и продолжится до 00:01 13 июля.

Напомним, визит президента США Дональда Трампа в Соединенное Королевство запланирован на 13 июля.