Рим, 26 июня, 2018, 13:11 — ИА Регнум. Более пяти миллионов человек, почти миллион восемьсот тысяч семей в Италии являются бедными, передает во вторник, 26 июня, Il Fatto Quotidiano со ссылкой на данные национальной службы статистики.

Кете Кольвиц. Люди (фрагмент). 1922

Это самый высокий показатель с 2005 года. Статистики отмечают, что среди бедных становится всё больше многодетных семей.

К категории бедных относится 6,9% семей (на 0,3% больше, чем годом ранее) и 8,4% граждан (на 0,5% больше). Наибольшее число малообеспеченных граждан живет на юге страны: там к категории бедных относится каждый десятый.