Париж, 26 июня, 2018, 13:13 — ИА Регнум. Франко-германское предложение о бюджете в еврозоне «не подлежит обсуждению», заявил в интервью Financial Times во вторник, 26 июня, министр финансов Франции Бруно Ле Мэр. Об этом сообщает Le Point.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон, Ангела Меркель

«Общий бюджет — это то, что не подлежит обсуждению во Франции», — заявил министр, отметив, что статус-кво «невозможен».

"Нам нужно что-то, чтобы стабилизировать ситуацию в условиях экономического шока», — продолжил Бруно Ле Мэр.

На прошлой неделе канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон договорились о нескольких предложениях по реформированию Экономического и валютного союза, включая бюджет в несколько десятков миллиардов евро для зоны евро.

Согласно двум европейским дипломатическим источникам, Бельгия, Люксембург, Австрия, Швеция, Дания, Финляндия, Латвия, Литва, Эстония, Ирландия и Мальта выразили сомнения относительно плана, представленного Парижем и Берлином.