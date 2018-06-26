Москва, 26 июня, 2018, 13:02 — ИА Регнум. Матч сборной Швеции в рамках группового этапа ЧМ-2018 по футболу против мексиканцев может стать последним в карьере капитана шведской команды Андреаса Гранквиста. Об этом сообщает 26 июня телеканал «Матч-ТВ».

Oleg Bkhambri (Voltmetro) Андреас Гранквист

По его мнению, после игры со сборной Германии, когда шведам удавалось в течение 95 минут противостоять натиску немцев, сборная Швеции готова дать настоящий бой своим визави из Мексики.

«В следующей игре мы готовы продемонстрировать всю свою силу. Возможно, это выступление станет последним на чемпионате мира, но, я думаю, мы поговорим об этом позднее», — цитирует телеканал слова капитана шведской сборной.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня Международная федерация футбола (ФИФА) представила официальный мяч стадии плей-офф чемпионата мира по футболу в России. Спортивный снаряд получил название Telstar18 «Мечта». В его оформлении использованы красный, черный, серый и оранжевый цвета.

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