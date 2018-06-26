Сочи, Краснодарский край, 26 июня, 2018, 13:02 — ИА Регнум. Опыт властей Сочи Краснодарского края по организации работы всех служб в период проведение чемпионата мира по футболу изучает делегация Катара, который примет мундиаль в 2022 году. О визите делегации ближневосточного государства сообщила пресс-служба администрации края 26 июня.

Эдгар Брещанов Олимпийский стадион «Фишт». Сочи

Как сообщается, в составе делегации — руководители департаментов маркетинга, транспорта, спорта. Гости посетили Олимпийский парк, побывали в медиацентре Всемирной федерации футбола на стадионе «Фишт», а также на автодроме и на горном курорте «Горки Город».

Как сообщало ИА REGNUM, Сочи стал одним из 11 российских городов, принявших матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Всего на стадионе «Фишт» состоится шесть матчей, в том числе — два матча в рамках плей-офф. Сегодня, 26 июня, в третьем туре группового этапа встретятся команды Австралии и Перу.