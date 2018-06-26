Вашингтон, 26 июня, 2018, 12:55 — ИА Регнум. Американское оборонное ведомство планирует закупить для солдат, проходящих службу в Афганистане, пейнтбольные винтовки. С этой целью сухопутные силы США подписали контакт с компанией Pepperball, пишет журнал Popular Mechanics.

Пейнтбол

Из сообщения следует, что военные намерены опробовать на реальной войне оружие нелетального действия. Вместо шариков с краской, которые используются в обычном пейнтболе, заряды будут содержать отравляющие вещества. Стоимость контракта, сообщает издание, составляет $650 тыс.

По данным источников, один из шариков будет содержать ванилиламид пеларгоновой кислоты (PAVA), нейтрализующий противника на непродолжительное время. Другой — слезоточивый газ, а третий будет оказывать комбинированное воздействие.

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