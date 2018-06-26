Санкт-Петербург, 26 июня, 2018, 13:07 — ИА Регнум. Распространенные российскими СМИ сообщения о приезде американской певицы Рианны в Россию, на матч Нигерия — Аргентина, который пройдет 26 июня в Санкт-Петербурге, судя по всему, оказались фейком.

Фредерик Бурр Оппер. Репортёры с «фейковыми» новостями. 1894

Никакой заслуживающей доверия информации о появлении певицы в Петербурге к настоящему времени нет.

Авторов сообщений о визите поп-дивы в Петербург ввел в заблуждение поддельный аккаунт певицы в Instagram, в котором была размещена фотография Рианны с геотегом Saint Petersburg, Russia. У этого аккаунта, к слову, 1,3 млн подписчиков.

Некоторые читатели уже успели написать в ответ: «Добро пожаловать!» и «Ого! в Питере? Круто! Welcome to St. Petersburg».

Однако на настоящей странице Рианны в Instagram, у которой 63,6 млн подписчиков, в последних публикациях нет никаких упоминаний о Петербурге и России и соответствующих геотегов.

Некоторые российские СМИ уже удалили новости о Рианне, извинившись перед читателями за допущенную ошибку.