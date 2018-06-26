Севастополь, 26 июня, 2018, 12:50 — ИА Регнум. В севастопольском оздоровительном лагере «Чайка» вновь произошло массовое отравление детей. Об этом 25 июня на своей странице в Facebook сообщила лидер общественной организации «Севастопольские мамы» Елена Голубева.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«В ДОЛ «Чайка» опять массовое отравление детей. Много детей в медицинском изоляторе — жалуются на понос, рвоту, температуру и общее недомогание. Дети плачут, звонят родителям и просят забрать домой», — отметила общественница, предполагая, что на этот раз источником проблем могла стать грязная морская вода.

О происшествии в соцсетях сообщают и родители, отправившие в лагерь на оздоровление детей.

«Вчера с дочкой не было связи, вышла на подружку, хорошо, что знала телефон. Так я и узнала, что ей вчера было плохо: понос, рвота, положили в изолятор. Сегодня удалось связаться с дочкой. Она говорит, что детей много. По её словам, 20−30. И никто из руководства лагеря не позвонил мне», — возмущается женщина.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале лета в двух крупнейших детских лагерях Севастополя уже происходило массовое отравление отдыхающих детей. 6 июня в лагере «Чайка» вспыхнула кишечная инфекция, в результате которой более 20 человек были госпитализированы. Спустя несколько дней в инфекционную больницу попали и отдыхающие лагеря «Ласпи» — 28 человек, а смену закрыли.

Роспотребнадзор Крыма позже сообщил, что причиной массового отравления стали нарушение санитарных норм и наличие стафилококка у персонала пищеблока. Спустя некоторое время после инцидента глава департамента образования Севастополя Михаил Родиков ушёл в отставку по собственному желанию.