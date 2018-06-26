Киев, 26 июня, 2018, 12:46 — ИА Регнум. Российского журналиста и телеведущего Евгения Примакова не пустили на Украину для участия в конференции ОБСЕ. Об этом журналист написал на своей странице в соцсети Facebook.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР «Куды?»

Примаков готовился выступить в Киеве на экспертной конференции о свободе прессы. ОБСЕ, по его словам, подтвердила статус участника мероприятия.

«И вот меня завернули на погранконтроле, отвели в комнатку, где вежливо рассказали, что я угроза национальной безопасности», — рассказал Примаков.

У журналиста забрали паспорт, отвели в зал ожидания и обещали вернуть документы перед самолетом. Въезд на Украину для Примакова закрыт на пять лет.

Евгений Примаков — внук российского государственного деятеля Евгения Примакова (1929−2015).

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