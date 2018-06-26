«Отвели в комнатку»: телеведущего Примакова не пустили на Украину
Киев, 26 июня, 2018, 12:46 — ИА Регнум. Российского журналиста и телеведущего Евгения Примакова не пустили на Украину для участия в конференции ОБСЕ. Об этом журналист написал на своей странице в соцсети Facebook.
Примаков готовился выступить в Киеве на экспертной конференции о свободе прессы. ОБСЕ, по его словам, подтвердила статус участника мероприятия.
«И вот меня завернули на погранконтроле, отвели в комнатку, где вежливо рассказали, что я угроза национальной безопасности», — рассказал Примаков.
У журналиста забрали паспорт, отвели в зал ожидания и обещали вернуть документы перед самолетом. Въезд на Украину для Примакова закрыт на пять лет.
Евгений Примаков — внук российского государственного деятеля Евгения Примакова (1929−2015).
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты Рады предложили запретить на Украине рекламу на русском языке.
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