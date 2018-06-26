Краснокамск, Пермский край, 26 июня, 2018, 12:43 — ИА Регнум. В Краснокамске Пермского края длительное время жители дома № 6 по ул. Победы живут в тревоге и панике. По зданию передвигается экзотическая змея. Спасатели же призывают горожан сохранять спокойствие, поскольку маисовый полоз не ядовит. Информация о поиске экзотического гада появилась в соцсетях.

Цитата из м/ф «Рикки-Тикки-Тави». Реж. Александра Снежко-Блоцкая. 1965. СССР Змея подколодная

Одна из жительниц 24 июня увидела змею в своей квартире и даже успела её сфотографировать. Испуганная женщина позвонила в ГУ МЧС, но пресмыкающееся сбежало и до сих пор передвигается по зданию, предположительно, по системе вентиляции.

Местные СМИ сообщают, что полоз бесконтрольно ползает по многоэтажке уже давно. Один из жильцов для утехи приобрёл в 2017 году двух маленьких змеек. Однажды дети забыли закрыть террариум, и одна змея уползла. Владелец думал, что его питомец не смог пережить суровую зиму и погиб, но, увидев сообщение в соцсетях о своей змейке, воспарял духом. Он готов дать вознаграждение тому, кто найдёт и вернёт ему полоза. Жители дома тоже, видимо, мечтают, чтобы змею поскорее нашли и вернули хозяину. Хоть людей и предупредили о том, что гад безопасен, но не у каждого могут выдержать нервы при встрече со змеёй.