Чугуев, Украина, 26 июня, 2018, 12:42 — ИА Регнум. Необычную картину могли наблюдать жители города Чугуева Харьковской области Украины. Ночью по улицам населённого пункта разгуливал абсолютно голый мужчина.

Альбрехт Дюрер. Адам. 1507

При этом он не просто совершал прогулку в костюме Адама, а ещё и приставал к девушкам в парке «Молодёжный». Очевидцы произошедшего скрутили голого мужчину и вызвали полицию. Хулигана педали сотрудникам правоохранительных органов для дальнейшего разбирательства.

Как выяснилось, эксгибиционистом оказался военнослужащий 54-й бригады, которая вернулась из зоны «Операции объединенных сил» в Донбассе. При этом во время задержания он был пьян. По словам пресс-офицера минобороны Дмитрия Горбунова, которые цитирует NewsRoom, если данные подтвердятся, то военнослужащий «будет уволен из части, вне зависимости от заслуг».