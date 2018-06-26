США, 26 июня, 2018, 12:40 — ИА Регнум. Ребенок, нашедший заряженный пистолет в диване магазина IKEA в городе Фишерс, штат Индиана, устроил стрельбу 25 июня, в результате которой никто не пострадал, сообщает американский телеканал CNN.

Цитата из т/с «Школа». Реж. Валерия Гай Германика. 2010. Россия Подросток с оружием

Инцидент произошел около 14:00 часов по местному времени. По данным властей, пистолет оказался в диване, после того как на нем поседел один из покупателей, который впоследствии указал, что обнаружил пропажу огнестрельного оружия уже после выхода из магазина.

Пистолет, выпавший из его штанов, нашел один из юных посетителей магазина и нажал на спусковой крючок, в результате чего произошел выстрел. По словам сержанта полиции города Тома Уэджера, инцидент стал примером важности ответственного обращения с оружием.

«Важно помнить, что если собираешься носить при себе оружие, нужно сделать все, чтобы оно всегда оставалось под контролем постоянно», — отметил он.

«Это просто неотделимо от владения оружием, ответственного владения оружием», — добавил он.

Несмотря на происшествие, магазин продолжил свою работу.