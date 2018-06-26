Красноярск, 26 июня, 2018, 12:40 — ИА Регнум. На сессии Заксобрания Красноярского края, которая состоится 5 июля 2018 года, депутаты могут принять во втором чтении поправки в региональный закон «Об административных правонарушениях». Если поправки будут приняты, в Красноярском крае станет строже так называемый закон о тишине.

Цитата из х/ф «Несколько дней из жизни Обломова». Реж. Никита Михалков. 1980. СССР Тихий час

Предлагается запретить проведение ремонтных работ, сопровождающихся нарушением тишины, с 22:00 до 09:00 в рабочие дни, а также в воскресенье с 09:00 до 22:00 не только в жилых помещениях, но и в других помещениях многоквартирных домов, сообщили ИА REGNUM сегодня, 26 июня, в краевом парламенте.

В настоящее время в Красноярском крае в указанный период нельзя выполнять шумные ремонтные работы, однако на практике возник правовой пробел. Как известно, в многоквартирниках есть не только жилые, но и нежилые помещения. Ремонтные работы в таких домах проводятся на лестничных площадках, в подвалах, технических этажах, на крышах и так далее. Но административные комиссии и суды считают, что в данном случае шум во время ремонта в указанное время не является правонарушением, так как в законе речь идёт о жилых помещениях.

«Проект закона призван устранить правовой пробел, возникший на практике», — говорится в сообщении краевого парламента.

Напомним, в Красноярском крае закон о тишине был принят в апреле 2013 года. За принятие закона тогда проголосовали 34 депутата, против — двое, пятеро воздержались.