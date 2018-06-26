Пермь, 26 июня, 2018, 12:40 — ИА Регнум. Международный Дягилевский фестиваль откроется 18 мая 2019 года оперой Альбана Берга «Лулу», сообщает 26 июня корреспондент ИА REGNUM.

Цитата видео Дмитрий Янковский — Альбан Берг опера ЛУЛУ (Alban Berg — LULU) YouTube страницы Дмитрий Янковский Альбан Берг, опера «Лулу»

Закроется же мероприятие «Немецким реквиемом» Иоганнеса Брамса, что станет нарушением традиции, по которой фестиваль завершается одной из симфоний австрийского композитора Густава Малера.

Концепция фестиваля будет заключаться в исследовании нового театрального языка и современных тенденций в академической музыке. Об этом на пресс-конференции по случаю окончания Дягилевского фестиваля рассказал его продюсер Марк де Мони.

«Одна из задач фестиваля — снять преграду, которая существовала многие десятилетия между зрителем и артистами, между зрителем и произведением, и представить новый подход к восприятию музыки и театрального действия», — отметил де Мони.

Напомним, Дягилевский фестиваль ежегодно проходит в Перми начиная с 2003 года. Основной его целью является приобщение зрителя к основным трендам современного западного искусства, что сказывается и на программе мероприятия.