Южно-Сахалинск, 27 июня, 2018, 01:12 — ИА Регнум. День Победы над Японией, точно так же, как День Победы над Германией, — это праздник для всех стран, входивших в антигитлеровскую коалицию, но, кроме них, этот праздник отмечают страны, пострадавшие от агрессии милитаристской Японии во время Второй мировой войны. 3 сентября было объявлено праздничным днем и в СССР, этот праздник не был отменен. Но в современной России попытка выполнить законные предложения о том, чтобы прекратить замалчивание подвига, наталкивается на разного рода препятствия.

Цитата из х/ф «Конец века». Реж. Константин Лопушанский. 2001. Россия Сожжение памяти

Сводятся они, по сути, к одному — «мы хотим дружить с Японией, и не надо бередить старые раны». Но ведь дружбе с Германией не мешает День Победы 9 мая? А признание Дня Победы над Японией важно для потомков тех, кто сражался в рядах РККА на Дальнем Востоке. Только награжденных орденами и медалями за разгром японских войск 1 831 000 человек. Так стоит ли ради тактических выгод предавать забвению эту славную дату?

Читайте статью И вновь о Дне Победы над Японией. Письмо в день начала войны — 22 июня

Читайте также публикации статьи Сергея Пономарева, посвященные борьбе за восстановление памяти о подвиге воинов Красной армии.