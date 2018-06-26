Тель-Авив, Израиль, 26 июня, 2018, 12:37 — ИА Регнум. Парламент Израиля отменил запланированное на 26 июня голосование по вопросу признания геноцида армян, пишет газета Le Figaro.

Golosarmenii.am Кнессет

Об отмене голосования сообщила его инициатор, лидер левой партии «Мерец» Тамар Зандберг на своей странице в Twitter. Она написала, что правительство и коалиция, несмотря на свои обещания, отказываются признать геноцид армян и ее вынуждают отменить голосование.

Кнессет (парламент Израиля) одобрил предложение о проведении голосования в конце мая. Голосование планировалось после проведения президентских и парламентских выборов в Турции, которая не признает геноцид армянского народа.

Партия «Мерец» с 1989 года борется за эту идею. Массовые убийства армян осуществила Турция в 1915—1917 годы. В период падения Османской империи погибли 1,5 млн армян.