Москва, 26 июня, 2018, 12:34 — ИА Регнум. Правительство вновь забирает деньги у населения вместо того, чтобы обратиться к другим источникам, которые есть в его распоряжении, считает экономический обозреватель Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он 26 июня заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова объявившего, что средства, полученные за счёт увеличения НДС на 2%, направят на развитие социальной инфраструктуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«Есть три вопроса, которые должны беспокоить ответственного гражданина, — пояснил Григорьев. — Первый: почему источником для финансирования правительственных проектов опять должно стать население? Значит, на беспроцентные или низкопроцентные кредиты, которые Внешэкономбанк выдаёт всем, кому ни попадя, денег хватает. Несколько триллионов на оздоровление банковского сектора тоже нашли. Хватило и на огромные проекты вроде чемпионата мира. Более того, нас радуют новостью о том, что бюджет будет профицитным. Значит, будут дополнительные средства. Почему бы не взять оттуда? Почему надо брать у населения, которое переживает не лучшие времена?»

Второй вопрос, обозначенный Григорьевым, касается того факта, что НДС — это федеральный налог, хотя последние четыре года всё большая часть социальных расходов переносят на регионы. Экономист поинтересовался, надо ли понимать слова Силуанова так, что федеральный бюджет, собрав повышенный НДС, перенаправит эти средства регионам.

Третий вопрос касается майского указа президента, на который ссылаются правительственные чиновники. Григорьев обратил внимание на фрагмент, касающийся вхождения РФ в список пяти крупнейших экономик мира.

«Но в современных условиях не бывает богатых экономик с бедными потребителями, — отметил Григорьев. — В РФ же динамика реальных доходов очень печальная. Весной они снова упали. В таких условиях государство должно быть заинтересовано в том, чтобы у потребителей были деньги, которые они потратят на покупку тех или иных товаров».

В результате этого деньги появятся у предпринимателей, которые смогут расширять производство, модернизировать его и совершать тот самый технологический рывок.

«Однако меры правительства приводят к противоположным результатам, — отметил эксперт. — Если попытаться нарисовать картину прогресса таким, каким его видят реформаторы, это будет страна, где есть потёмкинские точки роста. Есть несколько крупных центров продвижения капитала, есть несколько крупных инвестиционных объектов (например, различные стадионы) и есть небольшая группка людей, которая живёт в центрах, включающая пенсионеров, которые получают нормальную пенсию. Но это не то, как живут государства в XXI веке».

Напомним, как заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, средства, которые государство получит от повышения НДС на 2%, правительство направит на развитие социальной инфраструктуры — образование, здравоохранение, социальное обеспечение и культуру. Иными словами, на те цели, которые обозначены в майском указе главы государства.

«Эти деньги пойдут на формирование так называемого человеческого капитала и в конечном счёте вернутся более высоким качеством тех услуг, которые оказывает государство», — пообещал Силуанов.