Ярославль, 26 июня, 2018, 12:35 — ИА Регнум. Ярославская областная дума приняла 26 июня предложение к председателю Госдумы России Вячеславу Володину о дополнительной проработке решения о повышении пенсионного возраста. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Обращение внесли депутаты думы фракции «Единая Россия».

Коллаж ИА REGNUM

Как ранее сообщало ИА REGNUM, региональное отделение партии первоначально предполагало обратиться к Владимиру Путину и поручило сделать это обращение фракции в облдуме. В итоге адресат обращения сменился, так как законопроект о повышении пенсионного возраста уже поступил в Госдуму.

Решение Правительства Российской Федерации о повышении пенсионного возраста и последующее внесение соответствующего проекта федерального закона в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации стало неожиданным для большинства граждан России и вызвало серьезный резонанс среди населения, в общественных организациях, в том числе профсоюзах, в связи с тем, что данному решению не предшествовали ни широкое общественное обсуждение, ни открытая экспертная проработка его обоснованности и последствий. Предложенные изменения затрагивают устоявшиеся десятилетиями институциональные основы пенсионного обеспечения всех граждан Российской Федерации. При этом Правительством России в настоящий момент в полной мере не озвучены вопросы предоставления компенсационных мер, не представлен анализ возможных рисков роста безработицы и еще большего ухода работодателей в теневые схемы выплат заработной платы», — говорится в предложении Ярославской областной думы.

Ярославские депутаты отмечают, что нет обоснования выбора именного таких возрастных параметров выхода на пенсию. Между тем в Ярославской области ожидаемая продолжительность жизни мужчин составляет 65,4 года.

Депутаты Ярославской областной Думы понимают, что проблема нарастающей диспропорции количества работающего и неработающего населения требует незамедлительной реакции со стороны государства. Но стоит отметить, что повышение пенсионного возраста неизбежно приведет к структурным изменениям во всех смежных отраслях экономики и в социальной сфере — в образовании, здравоохранении, социальной защите населения. Эффект от таких изменений на настоящий момент представляется неоднозначным, а значит может с высокой степенью вероятности вызвать негативные социально-экономические и политические последствия, подорвать доверие населения к пенсионной системе России», — говорится в предложении Ярославской областной думы.

Авторы обращения призывают председателя Госдумы России рассматривать вопрос о повышении пенсионного возраста только после «проведения его всестороннего обсуждения с привлечением всех институтов гражданского общества, экспертного сообщества, проведения серьезной разъяснительной работы с населением, а также проработки и предупреждения возможных негативных последствий».

При этом Ярославская облдума не стала направлять в российский парламент официальный отзыв на проект закона о повышении пенсионного возраста. Аналогичные обращения, но с более жесткой отрицательной оценкой реформы, внесенные депутатами КПРФ и «Справедливой России», приняты не были.