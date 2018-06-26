Пермь, 26 июня, 2018, 12:26 — ИА Регнум. Известный швейцарский парфюмер Венсан Микотти представил новую марку духов, созданную при участии художественного руководителя Пермского театра оперы и балета Теодора Курентзиса, сообщает 26 июня корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот страницы видео YouTube пользователя 1tv.ru Теодор Курентзис

«Вдохновленный величайшими деятелями искусства ХХ века September Country — аромат, отражающий хрупкость времени и его невероятную художественную наполненность. Сложная гамма из трав заставляет аромат говорить на уже известном языке, но ранее как будто незнакомом. Главные ноты: зеленый, серый, белый, желтый и нотка дыма», — отмечают создатели аромата.

Это уже третья совместная работа известного парфюмера Венсана Микоттис музыкантом: ранее были выпущены духи «Лето» и «Весна», в одном из которых, по настоянию маэстро, был добавлен аромат слез.

Новый парфюм, презентованный во время Дягилевского фестиваля, вышел ограниченной серией в 80 экземпляров, которые можно будет купить в двух концепт-сторах Перми.

Напомним, художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис известен не только своей музыкальной деятельностью, но также участием в проектах, носящих имиджевый характер, в частности съемками с голым торсом для глянцевых журналов. При этом маэстро подчеркивает свое неприятие популярности, обрушившейся на него в том числе благодаря подобным акциям.