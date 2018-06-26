Калуга, 26 июня, 2018, 12:21 — ИА Регнум. В Калужской области от 22% муниципальных образований до сих пор не поступили заявки на проведение конкурсов по поиску подрядчиков для реализации проектов по программе городского благоустройства. При этом уже оформленная документация часто не соответствуют требованиям и возвращается на доработку, сообщает 26 июня корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания межведомственной комиссии по обеспечению федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

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В 2018 году в реализации программы принимают участие 57 муниципальных образований Калужской области, в которых имеются населенные пункты с численностью населения более тысячи человек. Анализируя исполнение проектов на местах, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства области Руслан Маилов заявил, что контроль должны осуществлять лично главы администраций. Также на совещании отдельно выделили важность согласования проектов благоустройства дворов и общественных пространств с жителями.

«Регион имеет положительный опыт реализации программы городского благоустройства в 2017 году. Надеюсь, программа будет успешно завершена и в 2018 году. Отмечу, что, как и в 2017 году, первым выполнил мероприятия проекта в этом году город Спас-Деменск», — заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства области Егор Вирков.

Напомним, в Калужской области на работы по городскому благоустройству в 2018 году предусмотрено более 360 млн рублей, в том числе из федерального бюджета более 152 млн рублей. В региональном бюджете 2018 года предусмотрено более 208 млн рублей, что на 140 млн рублей больше, чем было необходимо по условиям софинансирования.