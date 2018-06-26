Москва, 26 июня, 2018, 12:20 — ИА Регнум. Возведение в Германии двух жилых комплексов бизнес-класса запланировала группа компаний «Основа». Об этом 26 июня сообщает «Коммерсантъ».

Юрий Иванович Пименов. Движущиеся границы города (стройка). XX век

"Соглашения о намерении покупки земельных участков уже подписаны, закрыть сделки планируется в течение двух недель», — говорится в сообщении.

Ожидается, что 7,2 млн евро будут вложены в строительство 1,3 тыс. кв м жилья в районе Дегерлох в Штутгарте. Еще 6,5 млн евро потребуется на возведение жилого комплекса на 1,7 тыс. кв м в городе Плохинген.

Группу «Основа» создал в 2016 году бывший акционер девелоперской компании «Мортон» Александр Ручьев. В настоящее время компания строит десять объектов общей площадью 500 тыс. кв м в столичном регионе, а также два жилых комплекса в Праге.