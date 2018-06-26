Москва, 26 июня, 2018, 12:18 — ИА Регнум. Известный видеоблогер Евгений Баженов (BadComedian) вступил в публичную перепалку с другим видеоблогером и стендап-комиком Данилой Поперечным, последний обвинил Баженова в том, что он своими обзорами портит карьеру российских кинематографистов, соответствующие публикации блогеры разместили 26 июня в соцсети Twitter.

Цитата из х/ф «Земляничные поляны». Реж. Ингмар Бергман. 1957. Швеция Жаркий спор

https://twitter.com/EvgenComedian/status/1011356896194940928

В ответ Поперечному BadComedian заявил, что его обзоры просто не в состоянии настолько влиять на киноиндустрию. Он обратил его внимание на то, что становившиеся объектами его критики Никита Михалков и Сарик Андреасян по-прежнему продолжают снимать фильмы.

Баженов также укорил Данилу Поперечного в том, что в удалённом сообщении он назвал стадом всех поклонников его творчества, несмотря на то, что ранее BadComedian выпустил целый ролик, в котором объяснил, почему люди могли поменять своё мнение о фильме «Движение вверх».

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Напомним, 1 июня 2018 года Евгений Баженов на своём канале в YouTube опубликовал подробный двухчасовой обзор с содержательной критикой фильма «Движение вверх» Антона Мегердичева и студии Никиты Михалкова «ТриТэ». На данный момент видео посмотрели уже около 9,2 млн пользователей сети.