Москва, 26 июня, 2018, 12:12 — ИА Регнум. Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская («Единая Россия») уверена, что съемка, где фигурирует человек в одежде священнослужителя с призывом наказать камчатского художника за карикатуру на Николая II, является постановочной провокацией, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Наталья Поклонская. Только нимба не хватает

«Конечно же у этой провокации есть авторы. Их цель — поддерживать миф о существовании некой секты «царебожников» — сборища людей неадекватных и экстремистски настроенных. Прием давно известный и опробованный. И чтобы использовать этот миф в политических целях подойдут и ряженные и крашенные и оболваненные», — отметила Поклонская.

Она также указала на то, «как же «вовремя» и «к месту» появилась постановочная съемка человека, одетого в одежды священнослужителя, призывающего наказать автора карикатуры на Святого Государя Николая II».

Парламентарий уверена, что «настоящий священник никогда бы не дерзнул озвучить такой призыв».

"А если озвучил, значит с ним должно принципиально разбираться и наказывать церковное начальство. Кроме того, оценку видео даст и камчатская прокуратура», — заявила Поклонская.