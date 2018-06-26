Санкт-Петербург, 26 июня, 2018, 12:15 — ИА Регнум. Петербург к 2035 году должен стать мировым культурным центром и основной для «нового великого искусства». Такие цели заложены в Стратегию социально-экономического развития города до 2035 года, которая 26 июня обсуждается в Смольном, передает корреспондент ИА REGNUM.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Речной карнавал в Петербурге

«Все мы знаем: Петербург культурная столица России. Мы считаем, что Петербург имеет все основания стать мировым центром культуры и искусства, Флоренцией XXI века. Для этого наряду с сохранением классического искусства необходимо создание и продвижение новых видов искусства», — заявил глава городского комитета по экономической политике Иван Филиппов.

В этом контексте важна системная работа по сохранению культурного наследия, добавил он, так как это обеспечит «развитие личности на основе культурного наследия».

«Кроме того, обеспечит экспорт наших ценностей и взглядов, пропаганду России, развитие креативных индустрий, отраслей с высокой добавленной стоимостью», — пояснил Филиппов.

Чиновник полагает, что эти цели достижимы, если одновременно позиционировать Петербург как центр мировой культуры, развивать современное искусство и продвигать «духовно-нравственные и традиционные ценности».

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Напомним, в Петербурге ежегодно проходит масштабный и представительный Культурный форум, на который приезжают деятели самых разных сфер культуры и искусства. Очередной VII Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет с 15 по 17 ноября 2018 года.