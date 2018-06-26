Москва, 26 июня, 2018, 12:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин дал 15 распоряжений по итогам общения с гражданами в формате «прямой линии». Об этом 26 июня сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Президент утвердил перечень поручений по итогам специальной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным», состоявшейся 7 июня 2018 года», — говорится в сообщении.

Так, ФАС поручено организовать мониторинг цен на авиабилеты и топливо, а МВД и Минтруда — упростить порядок получения иностранцами разрешений на временное проживание и вида на жительство. Одно из поручений касается выдачи гражданства зарубежным специалистам.

Читайте также: Путин поручил снизить ставку по ипотеке до 6% для семей с четырьмя детьми

Поручения правительству касаются завершения начавшегося долевого строительства, дальнейшего увеличения зарплат бюджетников, ипотечных субсидий для многодетных семей, расширения субсидируемых перелетов, а также дальнейшего эффективного использования инфраструктуры мундиаля.

Правительство Ростовской области должно оказать содействие беженцам с юго-востока Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году на «прямую линию» с главой государства поступило более 2 млн сообщений. На 73 вопроса Путин ответил в прямом эфире.

Читайте подробнее: Путин запретил правительству РФ снижать зарплаты бюджетникам