Москва, 26 июня, 2018, 12:05 — ИА Регнум. В отличие от курсов валют стран с формирующимися рынками, курс российской национальной валюты в мае 2018 года оставался стабильным. Об этом свидетельствуют данные опубликованного Банком России обзора «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки».

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

«На фоне ослабления валют большинства стран с формирующимися рынками курс рубля оставался стабильным», — говорится в документе.

По расчётам экспертов регулятора, за май 2018 года равновесное значение курса рубля приблизилось к фактическому значению, а недооцененность российской валюты, связанная с апрельскими санкциями США, несколько снизилась.

Отмечается, что в отсутствие санкций стоимость российского рубля была бы на 3—4% выше по отношению к основным валютам.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что его ведомство не видит предпосылок для серьёзных колебаний курса рубля.

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