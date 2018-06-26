Тюмень, 26 июня, 2018, 12:05 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело по факту насильственной смерти 20-летней девушки в Тюмени, сообщает 26 июня пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Цитата из к/ф «Лофт». реж. Эрик Ван Лой.2013 Б Тело женщины

По данным ведомства, в ночное время 26 июня у одного из домов по улице Беловежской было обнаружено тело девушки со следами насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление причастного к преступлению лица.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего мужчины, который подозревался в убийстве своей бывшей жены.

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