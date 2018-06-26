Париж, 26 июня, 2018, 12:03 — ИА Регнум. «Зеленые легкие» планеты находится под угрозой из-за незаконной вырубки лесов в Демократической Республике Конго, заявила во вторник, 26 июня, неправительственная организация (НПО) Global Witness, которая просит страны-импортеры древесины, включая Францию, принять меры. Об этом сообщает AFP.

Цитата из х/ф «Седьмая печать». Реж. Ингмар Бергман. 1957. Швеция Срубленное дерево

«Неудивительно, что в Конго нарушается закон, но шокирует то, что Франция делает так мало, чтобы положить конец импорту незаконно заготовленной древесины», — заявляет представитель неправительственной организации Жюль Карон.

Global Witness утверждает, что в течение двух лет она внимательно следила за деятельностью Norsudtimber в Конго. По данным НПО, это предприятие, базирующееся в Лихтенштейне, контролирует почти 60% торговли древесиной в стране.

«Norsudtimber работает почти полностью незаконно, в нарушение основных положений Конголезского лесного кодекса», — говорится в отчете НПО, которые представили спутниковые изображения, отслеживающие вырубку леса.

«78% экспорта древесины Norsudtimber отправляется в Китай и Вьетнам. На Европу приходится 11%, в основном в Португалию и Францию», — сообщает Global Witness.

НПО обратилась к Французскому агентству по развитию с требованием отменить программу на 18 млн долларов США, которая «будет противоречить целям защиты климата и леса» и «будет поддерживать CO2-излучения и неправомерные компании (такие как Norsudtimber)».

Программа, разработанная с конголезскими властями, направлена на улучшение управления лесным сектором.