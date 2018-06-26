Москва, 26 июня, 2018, 12:02 — ИА Регнум. Тот факт, что антироссийские санкции мешают европейскому бизнесу, вовсе не означает, что их скоро отменяет, считает доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела (ФФБД) РАНХиГС Сергей Хестанов. Об этом он 26 июня заявил корреспонденту ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Несколько дней из жизни Обломова». Реж. Никита Михалков. 1980. СССР Сдался

«Санкции наносят ущерб западному бизнесу. Но и поправка Джексона-Веника наносила ущерб американскому бизнесу, хотя это никак не влияло на решения политиков, — сказал Хестанов. — Есть определённый статус-кво, и для того, чтобы санкции были отменены, необходимо, чтобы ситуация в мировой политике очень сильно поменялась. До этого пока далеко. Европейский бизнес давно списал убытки и по большей части даже забыл о них. Сильнее всех от наших контрсанкций пострадали такие страны, как Финляндия и часть стран Балтии. Они получили из бюджета Еврокомиссии компенсации. Общий размер ущерба, который они понесли, 0,04% ВВП. Это ничтожная величина, настолько малая, что её сложно измерить. Для европейского бизнеса эта проблема была очень актуальной в течение года сразу после введения санкций, но сейчас весь европейский бизнес привык жить в тех условиях, в которых он находится с 2014 года. Для него проблема санкций остро не стоит».

Напомним, что в Европе не прекращаются попытки обозначить экономическую нецелесообразность антироссийских санкций и их экономический вред для местного бизнеса. Так, 25 июня австрийская газета Oberösterreichische Nachrichten констатировала, что в австрийском бизнес-сообществе растет недовольство антироссийскими санкциями.

По данным этого СМИ, те предприятия, которые имели ранее налаженные схемы работы с Россией, вынуждены вкладывать деньги в перенос производства в третьи страны, чтобы не попасть под российские контрсанкции.

В качестве примера приводится ситуация с производителем хлебобулочных изделий, компанией Backaldrin, которая уже потеряла на таком переносе 1 млн евро. По словам руководства компании, «эти санкции не сработали, и они не сработают в будущем».

Кроме того, как пишет газета, в результате санкционной войны экспорт австрийских предприятий только с 2013 по 2016 год сократился на треть — до 72 млрд евро.