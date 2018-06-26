Владивосток, 26 июня, 2018, 12:07 — ИА Регнум. Дальний Восток продолжает удерживать первенство по зарплатным долгам в России. Лидируют Приморье и Хабаровский край, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

CafeCredit.com Вереница долгов

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По данным Росстата, в Приморье на 1 июня 2018 года долги по заработной плате составляют 448,7 млн рублей. В Хабаровском крае долг несколько меньше — 279,9 млн рублей.

В феврале 2018 года лидерами по невыплаченному работникам жалованью были те же дальневосточные регионы. Но долги были меньше: в Приморье 461,5 млн, в Хабаровском крае 195,7 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, дальневосточные регионы, преимущественно Приморье и Хабаровский край, наращивают задолженность по зарплате. В основном долги числятся за крупными структурами федерального подчинения. Одним из крупнейших должников является бывший «Дальспецстрой».