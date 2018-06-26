Ярославль, 26 июня, 2018, 11:44 — ИА Регнум. 1 миллиард рублей в 2018 году потратит дополнительно бюджет Ярославской области на лекарственное обеспечение. Соответствующие поправки в региональный бюджет приняла Ярославская облдума по инициативе губернатора, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Алексей Репик и Дмитрий Миронов

Эти деньги ярославский бюджет получил благодаря тому, что в регионе прописался миллиардер, владелец АО «Р-Фарм» Алексей Репик. О получении дополнительных налогов благодаря прописке Репика ранее сообщил губернатор области Дмитрий Миронов.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте здравоохранения Ярославской области, деньги будут потрачены на лечение рака молочной железы, меланома, гепатита В и С, ВИЧ, рака шейки матки. Большая часть средств пойдет на лекарственное обеспечение современными препаратами людей, страдающих онко-патологией. Кроме того, для химиотерапии будут закуплены и оборудование, а так же расходные материалы такие, как порт-системы, пик-катетеры, одноразовые помпы. Для вакцинации ярославцев, как женщин, так и мужчин от ВПЧ (вирус папилломы человека) закупят специальную вакцину.

Для борьбы с раком шейки матки будет закуплен цитологический процессор для выявления вируса папилломы, комплект оборудования, анализаторы для скрининга и расходные материалы.

Мы проанализировали востребованность в тех или иных препаратах и приняли решение закупать в первую очередь лекарства от тех видов рака, которые в нашем регионе наиболее распространены», — сказал заместитель председателя правительства Ярославской области Игорь Селезнев.

Также за счет налогов Алексея Репика планируется улучшить лекарственное обеспечение ВИЧ-инфицированных и больных гепатитом. Планируется на 71 миллион рублей купить антиретровирусные препараты. Это позволит дополнительно обеспечить терапией 667 ВИЧ-инфицированных больных в регионе.

Вопрос лекарственного обеспечения онкобольных в Ярославской области прозвучал на прямой линии Владимира Путина. Было озвучено сообщение жительницы региона о смерти ее матери от болевого шока. Тогда в правительстве региона заявили, что проблем с бесплатными лекарствами в области нет.

Сумма налогов, которые хозяин АО «Р-Фарм» уплатит в 2018 году в консолидированный бюджет региона, составит около 1,4 млрд рублей. Из них 400 млн рублей поступит в бюджет города Ярославля. Они пойдут на ремонт дорог. Еще 70 миллионов рублей власти собираются направить на реконструкцию очистных сооружений в Ростове.