Москва, 26 июня, 2018, 11:48 — ИА Регнум. Санкции, введённые против России, — это стратегическая и долгосрочная реальность, и надеяться на их снятие в обозримом будущем нет оснований, считает доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела (ФФБД) РАНХиГС Сергей Хестанов. Об этом он 26 июня заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя заявление главы внешнеполитического ведомства ЕС Федерики Могерини, признавшей, что Россия не изменила своего курса, несмотря на санкции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Дело в том, что в санкциях не стоит в принципе искать экономического смысла, — сказал Хестанов. — В большей или меньшей степени санкции наносят ущерб и тем, кто ввёл, и тем, против кого ввели. Скорее всего, дело не в экономике, а в политике. Рассчитывать на хоть сколько-нибудь скорое снятие санкций не стоит. Как показывает опыт (вспомним санкции, введённые против СССР), их гораздо легче ввести, чем снять. Скорее всего, санкции, в том числе и европейские, продлятся достаточно долго. Рано пытаться прогнозировать, когда ситуация изменится. Самый яркий пример — это знаменитая поправка Джексона-Веника, которая действовала 38 лет и заметно пережила страну, против которой вводилась. Поэтому любые заявления отдельных европейских политиков не должны вводить в заблуждение. Санкции — это стратегическая и долгосрочная реальность, и надеяться на их снятие в обозримом будущем нет оснований».

Напомним, что Федерика Могерини, несмотря на признание провала политики санкционного давления, тем не менее констатировала, что Брюссель не намерен отменять те ограничительные экономические меры, которые ввёл против РФ.

На что рассчитывает евробюрокартия, не совсем понятно, так как, по словам всё той же Могерини, Россия не сделала ничего для смягчения отношений с Украиной и решения вопроса о Крыме.

Таким образом, санкции, введённые ЕС после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году, продолжают оставаться примером абсолютно бессмысленной экономической политики, от которой её инициаторы, однако, не желают отказываться.