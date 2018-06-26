Саранск, 26 июня, 2018, 11:39 — ИА Регнум. Португальские футболисты должны поддерживать психологию победителей, заявил нападающий команды Рикарду Куарежма. Об этом сообщает «Р-спорт».

Ludovic Péron Рикарду Куарежма

"Нам надо продолжать поддерживать психологию победителей и ждать следующего матча», — сказал Куарежма.

Он отметил, что сборная Португалии добилась своей цели на групповом этапе и теперь должна готовиться к игре с Уругваем. По его словам, это будет непростой матч.

Напомним, сборная Португалии в заключительном матче группового этапа сыграла вничью с командой Ирана. Матч завершился со счётом 1:1. В составе португальцев гол забил Куарежма, у Ирана с пенальти отличился Карим Ансарифард.

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Как сообщало ИА REGNUM, Куарежма был признан лучшим игроком матча между командами Ирана и Португалии.

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