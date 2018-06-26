Москва, 26 июня, 2018, 11:37 — ИА Регнум. Банк России отметил рост уровня структурного профицита ликвидности в банковском секторе страны в мае 2018 года. Об этом говорится в опубликованном комментарии регулятора по ликвидности и финансовым рынкам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

По мнению экспертов Центробанка РФ, рост данного показателя обеспечен «сезонными бюджетными расходами при относительно невысоких налоговых перечислениях клиентов банков», увеличением сумм, направленных Федеральным казначейством «на банковские депозиты и по договорам репо».

Также в Банке России отметили снижение после майских праздников объёма наличных денег, находящихся в обращении.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным регулятора, общая задолженность граждан России на начало июня 2018 года составляла 12,76 трлн рублей, из них 818,56 млрд рублей — просроченная задолженность.

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