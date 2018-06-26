ЦБ РФ: В мае вырос уровень структурного профицита ликвидности банков
Москва, 26 июня, 2018, 11:37 — ИА Регнум. Банк России отметил рост уровня структурного профицита ликвидности в банковском секторе страны в мае 2018 года. Об этом говорится в опубликованном комментарии регулятора по ликвидности и финансовым рынкам.
По мнению экспертов Центробанка РФ, рост данного показателя обеспечен «сезонными бюджетными расходами при относительно невысоких налоговых перечислениях клиентов банков», увеличением сумм, направленных Федеральным казначейством «на банковские депозиты и по договорам репо».
Также в Банке России отметили снижение после майских праздников объёма наличных денег, находящихся в обращении.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным регулятора, общая задолженность граждан России на начало июня 2018 года составляла 12,76 трлн рублей, из них 818,56 млрд рублей — просроченная задолженность.
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