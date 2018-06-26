Москва, 26 июня, 2018, 11:41 — ИА Регнум. Рекордные урожаи зерновых в России слабо соотносятся с ценой на хлеб и его качеством. Это, пожалуй, один из главных выводов, который следует сделать из большого исследования Роскачества, закупившего во всех российских округах нарезные батоны 176 торговых марок.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Барнаул. Цена хлеба в январе 2018 года

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Из обследованного количества только 14 получили оценку «Товар со знаком качества». Это продукция ВХЗ «Владикавказский хлебозавод» (Северная Осетия), ЗАО «Хлеб» и ОАО «Волжский пекарь» (Тверь), ЗАО «Хлебозавод № 22», ОАО «КБК» Черемушки» и ОАО «Серпуховхлеб» (Москва), ООО «Болоховский хлебозавод» (Тульская область), ОАО «Вяземский хлебокомбинат» (Смоленская область), АО «Владимирский хлебокомбинат», ОАО «Ногинский хлебокомбинат» и ЗАО «ЩелковоХлеб» (Московская область), АО «Сочинский Хлебокомбинат» (Краснодарский край), ОАО «Тамбовский хлебозавод», АО «Череповец хлеб» (Волгоградская область).

Можно предположить, что и аграрии указанных выше регионов менее всего пострадали от обрушения зернового рынка в 2017, когда цена пшеницы 3−4 класса опускалась ниже 5 тыс. рублей за тонну.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Санкт-Петербург. Цена хлеба в январе 2018 года

Батонов, включённых Роскачеством в категорию «Товар повышенного качества», оказалось порядка 40, а нарушения выявлены в 25 случаях. Особенно удивительно, что единственным эпицентром производства батонов, заражённых картофельной болезнью, стал Сибирский федеральный округ, многие регионы которого считаются житницами России.

«Причем все «больные» батоны — новосибирские. Речь идет о белом хлебе торговых марок «Восход», «АО «Бердский хлебокомбинат» и «Инской». В хлебе под торговыми марками «АО «Бердский хлебокомбинат» и «Инской» болезнь явно прогрессировала — он неприятно пах», — пишут авторы исследования.

Это явление они склонны пояснить тем, что:

«Чаще всего производители Сибирского федерального округа закупают муку извне (например, в Казахстане), так как в самой Сибири муки, конечно, нет».

Если это не ирония, то весьма спорное утверждение. Данные Росстата свидетельствуют, что предприятиями мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности Новосибирской области за 2017 год выработано: 134,1 тысячи тонны муки (94,3% к уровню 2016 году).

Также в Роскачестве пришли к выводу, что повышенная кислотность, выявленная в батонах торговых марок: «Русский хлеб» (Алтайский край) и «Уфимский хлебозавод №7» (Башкирия). Скорее всего, тоже объясняется использованием некачественной муки либо была нарушена технология производства, резюмируют эксперты Роскачества.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Москва. Цена хлеба в январе 2018 года

Одним из самых распространенных нарушений технологии выпечки стало снижение количества жира (практически 7 из этих 10% нарушений пришлись на Центральный округ, а 5 из 10% — на Москву и Московскую область).

Нарезные батоны с концерагенами-улучшителями обнаружили в некоторых регионах Приволжского, Северо-Кавказского и Южного округов.

Roskachestvo.gov.ru Цитата из исследования Роскачества нарезных батонов во всех округах России

Напомним, для производства хорошего хлеба России требуется 14 млн тонн зерна 3-го класса и выше. Такое количество в стране есть, причём по весьма и весьма скромным ценам (обрушение рынка зерновых в России связывают как раз с перепроизводством пшеницы), но товар продают за границу.

Согласно расчетам Росстата, в 2017 году произведены рекордные 134,1 млн т зерна в чистом весе, что на 11% больше, чем в 2016. При этом экспорт сейчас превышает прошлогодний темп на 34%. Чтобы поддержать фермеров и зернопереработчиков и сделать для россиян доступнее натуральный румяный каравай с тонкой ароматной корочкой, государству следовало бы включить механизмы госрегулирования зернового рынка.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Барнаул. Цена хлеба в январе 2018 года

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Но помимо цены и качества не стоит забывать и о меняющихся государственных стандартах. До 1990 года все зерно по качеству делилось на продовольственное (I-III класс) и фуражное (IV класс), которое шло на корм скоту. Но когда качество зерна стало падать, то и бывший фураж (4 класс) был признан пищевым. Сейчас планку опустили еще ниже: с 1 июня 2018 года принят ГОСТ, который допускает использование кормового зерна 5-го класса для хлебопекарной муки.

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Светлана Шаповалова ИА REGNUM Страда деревенская

Дальше — дело техники. Не беда, что у этого кормового класса не регламентируются содержание белка и другие важные показатели, определяющие качество муки и хлеба. Под нужные технологические параметры муку подгонят с помощью сухой клейковины. Эксперты Роскачества в исследовании весьма наглядно продемонстрировали, что помимо неё хлебопёки используют массу других тонкостей — от витаминов и ферментов до химреактивов, придающих муке белый цвет.

При всём при этом цена на хлеб не снижается.

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