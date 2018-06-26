Волгоград, 26 июня, 2018, 11:35 — ИА Регнум. Аэропорт Волгограда за время чемпионата мира по футболу — 2018 принял почти 16,9 тыс. пассажиров. Об этом 25 июня сообщила пресс-служба аэропорта. Болельщики прилетали в город с 18 по 24 июня.

A.Savin Волгоградский аэропорт

Количестве улетевших из аэропорта пока меньше примерно на 300 человек.

«С 18 по 24 июня в международном аэропорту Волгограда обслужено на прилёт 16 858 человек, на вылет — 16 632 человека», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, на стадионе «Волгоград-Арена», который был построен специально к проведению ЧМ, в рамках мундиаля уже сыграны три матча. Так, 18 июня здесь встретились сборные Англии и Туниса, 22 июня — Нигерии и Исландии, а 25 июня на стадионе сыграли команды Египта и Саудовской Аравии.

ИА REGNUM отмечает, что в 2017 году аэропорт Волгограда перевез примерно 1 млн человек. По сравнению с 2016 годом пассажиропоток увеличился почти на 25%.