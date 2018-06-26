Ярославль, 26 июня, 2018, 11:35 — ИА Регнум. 26 июня на заседании Ярославской областной думы депутат Сергей Иванов, возглавляющий ЗАО «Агрофирма «Пахма», обратился к представителям регионального правительства и сообщил, что Ярославская область может остаться без зерна. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Депутат Сергей Иванов, в частности, заявил, что крупнейшие сельхозпредприятия Ярославской области находятся в критическом финансовом состоянии, в том числе и по причине задержки выплат из областного бюджета:

«Планирует ли региональное правительство какое-то увеличение субсидий в отношении предприятий агропромышленного комплекса? Я как руководитель хозяйства докладываю, что ситуация сегодня критическая. Все молокоприемные заводы дают отсрочку за поставленное сырье в 25 дней. Мы раньше в марте решали вопросы с выдачей субсидий за племенной скот, сегодня до сих пор этот вопрос не решен. Когда эти средства поступят на счет предприятий АПК?», — спросил депутат Сергей Иванов.

На это директор регионального департамента финансов Илья Баланин ответил, что сегодня остро стоит вопрос стоимости топлива:

«Мы ждем решения правительства РФ, оно принято, с 1 июня снижены акцизы на топливо, в связи с этим должен быть остановлен рост цен на ГСМ и, возможно, даже его снижение. Исходя из дополнительных решений, которые будут приняты федеральным правительством, мы будем принимать решения о дополнительных мерах поддержки», — сказал он.

На это Сергей Иванов отметил, что никакого снижения цен на ГСМ сельхозпроизводители не заметили и предупредил — в этом году Ярославская область может остаться без зерна.

«А за племенной скот когда хозяйствам деньги выдадут? Раньше правительство работало, в марте все деньги уже были выплачены. Сегодня же последнее место в ЦФО занимаем по уровню субсидий. Наше предложения поступали в департамент АПК от ведущих сельхозпредприятий — даже рассматривать не стали! Вы посмотрите на реальную экономку, не ту, которая в отчетах нарисована, а которая реально существует в хозяйствах. Ее нет! Сегодня нашествие тли, у нас нет денег на то, чтобы обработать земли. Вся область останется без зерна! Я вам говорю как руководитель хозяйства! И у нас такие задержки с выплатами. Деньги заложены в бюджете, выдайте их, пожалуйста», — сказал Сергей Иванов.

Представитель правительства пообещал рассмотреть этот вопрос.