Рабочий посёлок Чегдомын, Хабаровский край, 26 июня, 2018, 11:31 — ИА Регнум. Создавший угрозу для жителей хабаровского поселка Чегдомын медведь застрелен, сообщил 26 июня журналистам представитель министерства природных ресурсов Хабаровского края.

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По его словам, в регионе разрешается отстрел диких животных, если они появляются в границах населенных пунктов и представляют угрозу для жителей. Решение принимается местными властями совместно с полицией. Чиновник добавил, что официальных бумаг о ликвидации хищника еще не поступало.

Напомним, о том, что в поселок Чегдомын забрел медведь, ранее сообщили дачники. По их словам, происшествие было зарегистрировано в органах правопорядка 24 июня.

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