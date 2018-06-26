Санкт-Петербург, 26 июня, 2018, 11:38 — ИА Регнум. Конфликт петербургского правительства и парламента окончательно перешел в публичную плоскость. Представитель Законодательного собрания в Смольном Михаил Бродский под предлогом обсуждения стратегии развития города до 2035 года взял слово на заседании правительства 26 июня и заявил об этических и прочих проблемах во взаимоотношении исполнительной власти и депутатов, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Бродский заявил, что новая стратегия-2035 городскому парламенту очень нравится, но чтобы ее реализовать, придется работать вместе с Заксобранием в принятии законов.

«Большая работа видится во взаимодействии властей между собой, в слаженности работы перед жителями Санкт-Петербурга. Нам ни в коем случае нельзя допустить впечатления такого, что у власти нет единства и стремления к общим целям. К сожалению, здесь не всё благополучно. Думаю, что можно и нужно срочно это поправить», — заявил Бродский.

Затем он напомнил о борьбе, которую ведет экс-глава Центрального района, депутат от «Единой России» Мария Щербакова, а также спикер парламента, главный петербургский единоросс Вячеслав Макаров с главой Центрального района, назначенцем Смольного Андреем Хлутковым.

В одном из последних эпизодов этого «сериала» Щербакова пожаловалась Полтавченко на то, что Хлутков отказывается сотрудничать и не обеспечивает ее приемную канцелярией и гигиеническими принадлежностями. Бродский заявил, что Щербакова полагает, будто районные чиновники препятствуют ее депутатской деятельности.

«Совершенно очевидно, что в этом есть субъективная сторона, но очень важно, что депутатский запрос был рассмотрен на сессии, и его поддержали 42 депутата. Дело в том, что они тоже так считают, оказывается, тоже испытывают какие-то похожие проблемы. И вот это значительно более существенно», — заявил Михаил Бродский.

Он сообщил, что его «попросили» обратиться к правительству и лично к Полтавченко «за содействием», в частности, изменить распоряжение о депутатских приемных и обеспечении деятельности народных избранников. «Вопрос назрел и перезрел», — сказал Бродский.

Упомянул он и об «этике взаимоотношений» между органами исполнительной власти и депутатами, проблемы здесь проистекают, по его мнению, из процедуры формирования избирательных комиссий.

«Как эпизод: встречается работник исполнительной власти Карасев с председателем Территориальной избирательной комиссии Левиным и путем уточнения его репутационных характеристик оказывает на него давление с целью его увольнения. Ни партии, ни муниципальные образования, ни даже Законодательное Собрание не удостаивается ни капли внимания, уважения и согласования», — добавил Бродский. Это наносит ущерб командному духу, полагает он.

«Нам представляется, что энергию, которая иногда, к сожалению, тратится на борьбу и интриги внутри нашей команды, лучше было бы перенаправить на решение задач, стоящих перед командой в целом», — сказал Бродский.

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Губернатор Георгий Полтавченко ранее в своих ответах Марии Щербаковой заявлял, что не видит огрехов в работе Хлуткова. Выступление Бродского он назвал «странным», ведь раньше и Полтавченко, и Макаров яростно опровергали любые слухи о наличии какого бы то ни было конфликта между Смольным и Мариинским дворцом, поэтому если у Макарова есть претензии, пусть он сам об этом и скажет.

«Первый раз от вас такое слышу, мягко говоря, в утвердительном плане информацию о том, что между исполнительной властью и Законодательным собранием Санкт-Петербурга существуют какие-то неразрешимые проблемы. Честно говоря, если это ваше субъективное мнение — это одно, а если это мнение Законодательного собрания, то я бы хотел его услышать от председателя Заксобрания Макарова Вячеслава Серафимовича», — сказал Полтавченко.

Затем он четко дал понять, что предпочел бы загнать любые противоречия из публичного пространства обратно под ковер.

«Мы живем в очень толерантном, спокойном, умном и культурном городе. И всегда, когда возникают какие-то разногласия, культурно и спокойно, непублично обсуждаем и находим решения. А такие выступления под вопрос о стратегическом развитии города мне кажутся неуместными», — заявил Георгий Полтавченко.«Я полностью с вами согласен…», — начал Бродский, но губернатор его прервал. «Дискутировать мы не будем на эту тему», — поставил точку губернатор.