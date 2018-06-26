Краснодар, 26 июня, 2018, 11:27 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин дал поручение губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву и председателю правления ОАО «РЖД» Олегу Белозерову решить, наконец, проблему пляжей в Лазаревском районе Сочи Краснодарского края. Поручение дано по итогам «Прямой линии» президента, которая состоялась 7 июня, перечень поручений опубликован на сайте Кремля 26 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Рекомендовать администрации Краснодарского края совместно с открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» принять меры по приведению в надлежащее состояние рекреационных зон и обеспечению стабильности берегов (пляжей) в Лазаревском районе г. Сочи Краснодарского края», — говорится в документе.

Этим же документом установлен и срок исполнения поручения — до 1 октября текущего года. Ответственными назначены губернатор Кубани Кондратьев и глава РЖД Белозеров.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос о состоянии пляжей в Лазаревском районе, точнее, в поселке Якорная Щель, прозвучал 7 июня во время «Прямой линии» с Владимиром Путиным. Речь идет о центральном пляже поселка, где вдоль побережья расположена железная дорога. Тогда президент отметил, что в целом «РЖД» делает многое для сохранения нормальных условий в районах железнодорожной инфраструктуры, однако не всегда удается отследить ситуацию, например, с размывом берега.