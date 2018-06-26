Шесть дней в море: страны ЕС передают друг другу корабль с мигрантами
Рим, 26 июня, 2018, 11:24 — ИА Регнум. Корабль Lifeline с 234 мигрантами на борту уже в течение шести суток не может войти ни в один из европейских портов. «Перетягивание каната в Средиземном море» — с таким подзаголовком во вторник, 26 июня, Rainews описывает, как политические споры стран ЕС вынуждают мигрантов продолжать свое путешествие.
Lifeline был вторым кораблем вслед за судном Aquarius, который Италия в соответствие со своей новой политикой по вопросу о нелегальной миграции отказалась впускать в свои порты. Вице-премьер Маттео Сальвини обвинил владельцев корабля, неправительственные организации, в нарушении законов и ведении бизнеса на незаконных перевозках (мигранты были собраны на борт в территориальных водах Ливии).
По его решению Италия направила Lifeline по месту прописки, в Нидерланды. Лидеры нескольких стран ЕС, включая Испанию и Францию, обвинили Италию в неподобающем поведении. Однако ни Испания, ни Франция не перешли от слов к делу и не приняли корабль в своих портах.
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Пресс-секретарь французского правительства Бенджамин Гриво заявил, что «общеевропейским решением» проблемы Lifeline будет высадка мигрантов в Мальте. Сторонники позиции нового итальянского правительства видят к этом решении очередное проявление лицемерия.
При этом в итальянском правительстве по вопросу о Lifeline есть и добрый, и злой следователи. Во второй роли привычно выступает вице-премьер Маттео Сальвини, который заявил, что ни в один итальянский порт этот корабль не войдет, потому что он находится вне закона.
В роли доброго следователя выступил другой вице-премьер, Луиджи Ди Майо. Он допустил, что, если не будет иного выхода, Италия примет корабль в один из своих портов, после чего конфискует это судно, «которое ходит с фальшивым флагом», за нарушение законов.
Наблюдатели отмечают, что погода в Средиземном море портится, и европейским политикам пора уже чем-нибудь заканчивать свое «перетягивание каната».