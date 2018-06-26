Рим, 26 июня, 2018, 11:24 — ИА Регнум. Корабль Lifeline с 234 мигрантами на борту уже в течение шести суток не может войти ни в один из европейских портов. «Перетягивание каната в Средиземном море» — с таким подзаголовком во вторник, 26 июня, Rainews описывает, как политические споры стран ЕС вынуждают мигрантов продолжать свое путешествие.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Lifeline был вторым кораблем вслед за судном Aquarius, который Италия в соответствие со своей новой политикой по вопросу о нелегальной миграции отказалась впускать в свои порты. Вице-премьер Маттео Сальвини обвинил владельцев корабля, неправительственные организации, в нарушении законов и ведении бизнеса на незаконных перевозках (мигранты были собраны на борт в территориальных водах Ливии).

По его решению Италия направила Lifeline по месту прописки, в Нидерланды. Лидеры нескольких стран ЕС, включая Испанию и Францию, обвинили Италию в неподобающем поведении. Однако ни Испания, ни Франция не перешли от слов к делу и не приняли корабль в своих портах.

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Пресс-секретарь французского правительства Бенджамин Гриво заявил, что «общеевропейским решением» проблемы Lifeline будет высадка мигрантов в Мальте. Сторонники позиции нового итальянского правительства видят к этом решении очередное проявление лицемерия.

При этом в итальянском правительстве по вопросу о Lifeline есть и добрый, и злой следователи. Во второй роли привычно выступает вице-премьер Маттео Сальвини, который заявил, что ни в один итальянский порт этот корабль не войдет, потому что он находится вне закона.

В роли доброго следователя выступил другой вице-премьер, Луиджи Ди Майо. Он допустил, что, если не будет иного выхода, Италия примет корабль в один из своих портов, после чего конфискует это судно, «которое ходит с фальшивым флагом», за нарушение законов.

Наблюдатели отмечают, что погода в Средиземном море портится, и европейским политикам пора уже чем-нибудь заканчивать свое «перетягивание каната».