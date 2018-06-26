Иран, 26 июня, 2018, 11:21 — ИА Регнум. Трое иранских пограничников погибли 25 июня в результате столкновения с «террористической группировкой» на юго-востоке страны, сообщает американское агентство Associated Press.

Александр Дейнека. Мертвый солдат на фоне разбитых заграждений. 1934

По данным местных СМИ, инцидент произошел в городе Мирджаве, распложенном в провинции Систан и Белуджистан, поблизости от границы с Пакистаном.

В результате столкновения военнослужащим Корпуса стражей исламской революции удалось ликвидировать троих нападавших, а также нанести ряду из них ранения.

На данный момент не сообщается, кто именно стоял за нападением, однако в регионе часто происходят столкновения иранских военнослужащих и боевиков, предположительно связанных с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).