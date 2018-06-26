Березники, Пермский край, 26 июня, 2018, 11:39 — ИА Регнум. В Березниках Пермского края жителям аварийного дома по ул. Калинина чиновники предложили список жилья маневренного фонда. Однако люди не согласны менять свои аварийные квартиры на предложенное временное жильё. Как сообщает ТК «Ветта», людей отпугивает примечание, которое имеется к перечню жилых помещений фонда.

Иван Шилов ИА REGNUM Проблемы жилья

В одной квартире умер человек, страдавший туберкулёзом, в другой жил больной сифилисом и нужна санобработка, в третьей был пожар, и нет дверей. И хотя в это жильё предлагают вселиться временно (пока не сдадут в эксплуатацию новый дом в микрорайоне «Любимов»), березниковцы отказываются съезжать из своего дома.

Между тем ранее межведомственная комиссия признала дом №22 по ул. Калинина аварийным и подлежащим сносу. Согласно заключению специалистов, техническое состояние дома не позволяет обеспечить полную безопасность здания после 1 июля 2018 года.

Информресурсы сообщают, что жители отказываются освобождать жильё пока им не предоставят положенные новые квартиры в микрорайоне «Любимов». Исключение может составить квартира главы города, куда жители аварийного дома готовы временно переехать. Правда, не уточняется, готов ли чиновник пустить их к себе пожить.

Напомним, что вследствие аварии на ПАО «Уралкалий» в 2006 году в черте города образовались четыре воронки. В связи с провалами грунта в опасной зоне оказалось несколько десятков жилых домов. В 2014 году власти приняли решение о строительстве на правом берегу Камы микрорайона «Любимов» предназначенного для переселения из аварийных домов. Примечательно, что строительство нового микрорайона сопровождается скандалами. Люди заявляли о дефектах, появившихся в новых домах.

Планировалось, что новостройки в «Любимове», предназначенные для переселенцев из домов по ул. Калинина, введут в строй в конце 2017 года, но сроки сдвинулись. Людям пообещали заселение в 2019 году.

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